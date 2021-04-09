В Одесі поліція затримала підозрілого чоловіка, який хотів відвести маленьку дитину з двору

Інцидент трапився 8 квітня в одному з одеських дворів на вулиці Новікова, 12. Про це повідомляють місцеві ЗМІ , з посиланням на джерела в поліції.

До правоохоронців звернулася стривожена мати і розповіла, що невідомий їй чоловік, гуляючи з собакою, підійшов до її сина, взяв за руку і спробував відвести з двору в бік продуктового магазину.

Все це жінка спостерігала з вікна, а потім вибігла на вулицю і забрала хлопчика.

30-річний чоловік не зміг пояснити свого вчинку і для з'ясування всіх обставин поліція забрала його в райвідділ.

Поліцейські також показали, що мав при собі затриманий.

До цього ми повідомляли, в Одесі 14-річний хлопчик заради селфі заліз на дах поїзда і його вдарило струмом.

Подія трапилася в ніч на 9 квітня на залізничній станції Одеса-Застава 1.

Підлітка вдарило струмом в той момент, коли він бігав по даху вантажного поїзда.

Потерпілого відвезли в лікарню зі страшними опіками. У нього обгоріло 90 % шкіри.

Нагадаємо, що тіло хлопця знайшли поблизу Одеського курорту: фото і перші деталі загадкової трагедії

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