В Одесі поліція затримала підозрілого чоловіка, який хотів відвести маленьку дитину з двору
Інцидент трапився 8 квітня в одному з одеських дворів на вулиці Новікова, 12. Про це повідомляють місцеві
До правоохоронців звернулася стривожена мати і розповіла, що невідомий їй чоловік, гуляючи з собакою, підійшов до її сина, взяв за руку і спробував відвести з двору в бік продуктового магазину.
Все це жінка спостерігала з вікна, а потім вибігла на вулицю і забрала хлопчика.
30-річний чоловік не зміг пояснити свого вчинку і для з'ясування всіх обставин поліція забрала його в райвідділ.
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Поліцейські також показали, що мав при собі затриманий.
До цього ми повідомляли, в Одесі 14-річний хлопчик заради селфі заліз на дах поїзда і його вдарило струмом.
Подія трапилася в ніч на 9 квітня на залізничній станції Одеса-Застава 1.
Підлітка вдарило струмом в той момент, коли він бігав по даху вантажного поїзда.
Потерпілого відвезли в лікарню зі страшними опіками. У нього обгоріло 90 % шкіри.
Нагадаємо, що тіло хлопця знайшли поблизу Одеського курорту: фото і перші деталі загадкової трагедії
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