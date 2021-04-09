Одесити в соцмережах обговорюють зміну правил поїздок у поїздах

Нагадаємо, що кілька днів тому на офіційній сторінці «Укрзалізниці» в Фейсбук, з'явилося попередження про те, що якщо пасажири бажають дістатися до пункту призначення, то їм всю дорогу доведеться провести в масці. Незгодних почнуть висаджувати на найближчій станції і передавати в руки поліції.

Видання Politeka.net дізнавалася думки людей з цього приводу.

Свої коментарі вони залишають на сторінках соцмереж.

"Дивно, що тільки зараз це будуть робити. Тому Україна в лідерах по захворюваності»,

"Ну так в літаках також... летіла 14 годин в масці.»,

"Спати потрібно теж в масці?»,

"Сумніваюся, що це буде працювати так як написано. Висаджувати нікого не будуть»,

«У маршрутках навіть ввести нормально масочний режим не можуть. Давайте вже або скрізь вводити ці обмеження або скасовувати повністю»,

"Вони знущаються? Як там взагалі в масці можна їздити на далекі відстані...І так дихати нічим»,

«Ви в маршрутках зробіть ці карантинні заходи для початку»,

"І що це дасть? Все - одно всі в одному вагоні знаходяться і контактують», - висловили думки в мережі.

До цього ми повідомляли, в Одесі 14-річний хлопчик заліз заради селфі на дах поїзда і його вдарило струмом.

Подія трапилася в ніч на 9 квітня на залізничній станції Одеса-Застава 1.

Підлітка вдарило струмом в той момент, коли він бігав по даху вантажного поїзда.

Потерпілого відвезли в лікарню зі страшними опіками. У нього обгоріло 90 % шкіри.

Нагадаємо, що тіло хлопця знайшли поблизу Одеського курорту: фото і перші деталі загадкової трагедії

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