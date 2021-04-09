Реставрація історичних будівель в Одесі вразила "якістю" все місто

Так, днями в однієї зі статуй на Будинку Руссова відвалилася голова і як з'ясувалося, в якості каркаса там використовували пластикову пляшку.

Фотографії з місця оприлюднив одеський краєзнавець Євген Сокольський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Безстатева скульптура на Будинку Руссова, який відкривали з оркестром, втратила своє обличчя. 3аодно відкрилися деякі секрети майстерності", - підписав він знімки.

Фотознімки блискавично розлетілися по мережі і стали джерелом мемів і насмішок.

Так, деякі одесити побачили в пляшці обриси кобри, а інші "приміряли" її на обличчя обличчя Одеського градоначальника Геннадія Труханова.

Також одесити почали коментувати побачене під фотознімками.

"Було б смішно якби не було так сумно»,

"Та, через пару років і втретє виберуть цього пляшкового реставратора...

Противно все це бачити, а усвідомлювати те, що відбувається ще противніше»,

"Послання нащадкам. А в інших головах що? Пляшки з-під пива?»,

"Геніальне рішення-Вгадай, хто я в масці. Так, немає меж досконалості наших реставраторів, тому і бере страх, що такі ж візьмуться за реставрацію нашої філармонії. Вже нарестраврували і будинок Руссів, і Потьомкінську»,

«Шикарно. найвищий зразок постмодернізму. не чіпати, категорично. взяти під охорону. без жартів.",- іронізую в мережі.

Нагадаємо, що реставрація історичної будівлі обійшлася місту в 150 млн гривень.

Нагадаємо, що Потьомкінські сходи обсипаються на очах після реконструкції, відео: "люди смітять і справляють нужду»

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