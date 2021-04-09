Реставрація історичних будівель в Одесі вразила "якістю" все місто
Так, днями в однієї зі статуй на Будинку Руссова відвалилася голова і як з'ясувалося, в якості каркаса там використовували пластикову пляшку.
Фотографії з місця оприлюднив одеський краєзнавець Євген Сокольський на своїй сторінці в соцмережі
"Безстатева скульптура на Будинку Руссова, який відкривали з оркестром, втратила своє обличчя. 3аодно відкрилися деякі секрети майстерності", - підписав він знімки.
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Фотознімки блискавично розлетілися по мережі і стали джерелом мемів і насмішок.
Так, деякі одесити побачили в пляшці обриси кобри, а інші "приміряли" її на обличчя обличчя Одеського градоначальника Геннадія Труханова.
Також одесити почали коментувати побачене під фотознімками.
"Було б смішно якби не було так сумно»,
"Та, через пару років і втретє виберуть цього пляшкового реставратора...
Противно все це бачити, а усвідомлювати те, що відбувається ще противніше»,
"Послання нащадкам. А в інших головах що? Пляшки з-під пива?»,
"Геніальне рішення-Вгадай, хто я в масці. Так, немає меж досконалості наших реставраторів, тому і бере страх, що такі ж візьмуться за реставрацію нашої філармонії. Вже нарестраврували і будинок Руссів, і Потьомкінську»,
«Шикарно. найвищий зразок постмодернізму. не чіпати, категорично. взяти під охорону. без жартів.",- іронізую в мережі.
Нагадаємо, що реставрація історичної будівлі обійшлася місту в 150 млн гривень.
Нагадаємо, що Потьомкінські сходи обсипаються на очах після реконструкції, відео: "люди смітять і справляють нужду»
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