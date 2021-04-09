В Україні знову оновили карантинні зони і стало відомо, яка ситуація з ковидом в Одесій області

Як передає Politeka.net, нові дані оприлюднили на сайті Міністерства охорони здоров'я, в п'ятницю 9 квітня.

Згідно з інформацією, Одеська область як і раніше залишається в "червоній" зоні, а це означає, що сподівається на послаблення карантинних обмежень жителям поки не варто.

В області перевищено рівень госпіталізації хворих з коронавірусом - від 77 до 79, при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, динаміка рівня госпіталізації становить від 4,9 до 9,7%.

Завантаженість ліжко-місць з киснем перевищує 70%, що є одним з найвищих показників по країні.

Також суворі обмеження діятимуть це Києві, Житомирській, Івано-Франківській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Запорізькій, Сумській, Чернівецькій, Чернігівській та Хмельницькій областях.

"Помаранчева" зона зменшилася до 11 регіонів — Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Черкаська області.

"Жовта" тільки Херсонська область.

До цього ми повідомляли, що зітуація з епідемією коронавірусу з кожним днем посилюється в Одесі.

У зв'язку з цим під час засідання Комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування було прийнято рішення розгорнути мобільний госпіталь для прийому нових пацієнтів, заражених Covid-1.

Польовий госпіталь буде розрахований на 200 ліжок, однак у разі погіршення ситуації його розширять.

Його планують відкрити на базі Центру соціально значущих хвороб на вулиці Ядова, 4.

Всі роботи повинні бути завершені до початку липня.

Нагадаємо, що Одещина вирвалася на перше місце: ситуація з вірусом досягла критичної позначки

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