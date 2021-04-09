На вихідних в Одеському регіоні очікуються різкі перепади температур від +17 вдень, до заморозків вночі

Як передає Politeka.net про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

У суботу, 10 квітня в Одесі хмар спостерігатися в цей день не буде, небо весь час буде ясним. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 метрів в секунду

Температура вночі 3-5 °С тепла, вдень 10-12 °С тепла.

По Одеській області спостерігатиметься мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 1-6 °С тепла, на поверхні грунту, місцями в повітрі, заморозки 0-3 С°, вдень 10-15 °С тепла.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 11 квітня в Одесі небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів.

Вітер північний, 5-10 метрів в секунду. Температура вночі + 2 +7, вдень повітря прогріється до + 17 градусів.

Раніше ми повідомляли, в Україні знову оновили карантинні зони і стало відомо, яка ситуація йде з ковидом в Одесій області.

Згідно з інформацією МОЗ, Одеська область як і раніше залишається в» червоній " зоні, а це означає, що сподівається на послаблення карантинних обмежень жителям поки не варто.

В області перевищено рівень госпіталізації хворих з коронавірусом - від 77 до 79, при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, динаміка рівня госпіталізації становить від 4,9 до 9,7%.

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