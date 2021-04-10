Землетрус, що стався у в горах Румунії, поширився на Одещину

Про це повідомили в прес-службі ДСНС.

"За інформацією Головного центру спеціального контролю, 9 квітня о 21:36 на території Румунії (район гір Вранча) зареєстровано землетрус магнітудою 4,6, який поширився на територію Одеської області, Ренійський, Болградський та Ізмаїльський райони) без негативних наслідків (не відчувався на поверхні людиною)", - йдеться в повідомленні ДСНС .

На щастя, природну стихію жителі України не відчули, у прес-службі уточнили, що звернень від громадян до ДСНС не надходило.

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Одесити в цей день як правило приходять до меморіалів, щоб покласти квіти в пам'ять про тих, хто загинув, звільняючи Одесу від нацистів.

Люди різного віку, по кілька людей підходять до меморіалів.

Правоохоронці стежать за дотриманням порядку і правил карантину.

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