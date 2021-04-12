Весь тиждень в Одесі господарюватимуть активні циклони, які принесуть дощову погоду

У понеділок з самого ранку в Одесі Хмари затягнуть небо, проте обійдеться без істотних опадів. Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Вітер північний, з поривами до 5-10 метрів в секунду. Температура вночі буде + 4 +6 градусів, вдень повітря прогріється до + 14.

У вівторок, 13 квітня, погода в Одесі Все також буде похмурою. У другій половині дня метеорологи прогнозують дрібний дощ.

Вночі та вранці місто може укрити туманом туман. Вітер південний, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 5 до + 7 градусів, вдень буде близько 10-15 градусів вище нуля.

У середу 14 квітня, в Одесі знову піде дощ, а небо весь день буде затягнуте хмарами, трохи похолодає. Так температура вночі на градусниках покаже + 4 +5, вдень температура складе до + 10.

У четвер, 15 квітня, Одеса опиниться в епіцентрі циклону, в якому пробуде до кінця цього тижня. Синоптики прогнозують рясні опади у вигляді дощу і вітер змінних напрямків, з поривами до 5-10 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 2-7 °С тепла, вдень потеплішає до 9-14 °С зі знаком плюс.

У п'ятницю, 16 квітня, очікується самий дощовий день на цьому тижні. Опади йтимуть протягом усього дня. Температура повітря залишиться без змін. Помірний змінний вітер почне дути з заходу.

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