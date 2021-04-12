За минулу добу в Одеському регіоні виявлено менше заражених ковід, ніж днем раніше

Про це повідомляється на сайті РНБО, передає Politeka.net

Станом на ранок понеділка, 12 квітня, на Одещині зафіксовано всього 443 нових випадків захворювання. Треба відзначити, що днями раніше було 623, а в суботу статистика показувала 1058.

Загальна кількість заражених Covid-19 становить 120 тисяч 424 людини.

На жаль, не обійшлося без жертв, їх 6 за одну добу і 2093 за весь час пандемії.

Статус видужали отримали 86 549 осіб, у тому числі 89 - за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 32225 осіб.

Раніше ми повідомляли, в Одесі склалася катастрофічна ситуація в опорних лікарнях, де лікують пацієнтів з коронавірусом. Так у лікарнях не вистачає медичного персоналу. Через це місто не може збільшити кількість ліжко-місць для хворих коронавірусом, а вільні місця вже закінчилися.

За даними мерії, в лікарнях не вистачає лікарів-анестезіологів, терапевтів, інфекціоністів і середнього медичного персоналу. Основна причина такого дефіциту-від'їзд фахівців за кордон.

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