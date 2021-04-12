В Одесі трамвай зійшов з рейок і різко вискочив на проїжджу частину, де вдарив автомобіль

Подія трапилася вдень на вихідних на 3-й станції Люстдорфської дороги біля площі Толбухіна. Момент аварії, а також наслідки показали в телеграм-каналі «Курс Одеса», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як трамвайний вагон №13 раптово вилітає на дорогу і перегороджує проїжджу частину.

У патрульній поліції вже прокоментували аварію зазначивши, що трамвай зіткнувся з автомобілем Toyota, який від удару відкинуло на автомобіль Volkswagen.

В результаті події в лікарню доставлена пасажир автомобіля Toyota.

За непідтвердженою інформацією, аварія сталася через те, що після дощів трамвайні рейки опинилися під щільним шаром землі.

А тим часом синоптики обіцяю, що майже весь тиждень в Одесі господарюватимуть активні циклони, які принесуть дощову погоду.

Так, Починаючи з вівторка, 13 квітня небо затягнеться хмарами і піде спочатку невеликий дощ, який перейде в рясні оасадки.

Вночі та вранці місто може укрити туманом. Вітер південний, 9-14 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від + 5 до + 7 градусів, вдень буде близько 10-15 градусів вище нуля.

У середу 14 квітня, в Одесі знову піде дощ, а небо весь день буде затягнуте хмарами, трохи похолодає. Так температура вночі на градусниках покаже + 4 +5, вдень температура складе до + 10.

У четвер, 15 квітня, Одеса опиниться в епіцентрі циклону, в якому пробуде до кінця цього тижня.

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