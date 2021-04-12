У понеділок, 12 квітня в чотирьох районах Одеси буде проводиться ремонт доріг
З зв'язку з цим з'явилася важлива інформація для водіїв, які не хочуть потрапити в пробку і затори через дорожні роботи.
Список запланованих дорожніх робіт оприлюднили на офіційному сайті міста, передає Politeka.net
Виглядає він наступним чином.
В Приморському районі ремонт проїжджої частини доріг буде проводиться на:
Здоров'я Пугачової безнадійно підірвано, Галкін здивував одкровеннями: "Досі не заживає..."
Їй було всього 25: життя молодої актриси трагічно обірвалося через п'яного сина екс-депутата
Втікши в РФ, зірки "Дизель шоу" Писаренко і Нікішин завили і розплакалися на камеру: "Запалилися то як"
"У Потапа очі на лоб полізли": з'явилися гарячі кадри, як з Кароль без ліфчика злетіла сукня
Зірка "Дизель шоу" Писаренко несподівано втік до Росії і вразив опухлим виглядом: "Дві абсолютно різні людини"
— вул. Дидрихсона;
- вул. Старопортофранківська;
- вул. В. Інбер;
- вул. Маразліївська.
В Малиновському триває капітальний ремонт Олексіївського скверу. Ремонт проводитиметься на наступних вулицях:
- вул. Балківська;
Люстдорфська дорога;
- вул. Краснова;
- вул. Святослава Ріхтера;
- пл. Дерев'янко;
- просп. Адміральський;
- Овідіопольська дорога.
В Київському районі продовжують ремонтувати тротуари на:
- вул. ромашкової;
- просп. Небесної Сотні;
— просп. Ак. Глушко.
В Суворовський ремонт дорожнього полотна буде вестися за наступними адресами:
- вул. Паустовського;
- вул. Семена Палія;
- вул. Чорноморського Козацтва;
- вул. с. Ядова;
- вул. Хутірська/вул. Агрономічна;
- вул. Слобідська;
— вул. Краснослободская;
— вул. Ак. Воробйова.
Зазначається, що залежно від погодних умов план робіт може бути змінений.
Нагадаємо, що землетрус з Румунії торкнувся Одеської області: "поширився на ..."
Також Politeka повідомляла, ґатунокрамвай зійшов з рейок і різко вискочив на дорогу: відео аварії біля площі в Одесі