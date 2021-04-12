У понеділок, 12 квітня в чотирьох районах Одеси буде проводиться ремонт доріг

З зв'язку з цим з'явилася важлива інформація для водіїв, які не хочуть потрапити в пробку і затори через дорожні роботи.

Список запланованих дорожніх робіт оприлюднили на офіційному сайті міста, передає Politeka.net

Виглядає він наступним чином.

В Приморському районі ремонт проїжджої частини доріг буде проводиться на:

— вул. Дидрихсона;

- вул. Старопортофранківська;

- вул. В. Інбер;

- вул. Маразліївська.

В Малиновському триває капітальний ремонт Олексіївського скверу. Ремонт проводитиметься на наступних вулицях:

- вул. Балківська;

Люстдорфська дорога;

- вул. Краснова;

- вул. Святослава Ріхтера;

- пл. Дерев'янко;

- просп. Адміральський;

- Овідіопольська дорога.

В Київському районі продовжують ремонтувати тротуари на:

- вул. ромашкової;

- просп. Небесної Сотні;

— просп. Ак. Глушко.

В Суворовський ремонт дорожнього полотна буде вестися за наступними адресами:

- вул. Паустовського;

- вул. Семена Палія;

- вул. Чорноморського Козацтва;

- вул. с. Ядова;

- вул. Хутірська/вул. Агрономічна;

- вул. Слобідська;

— вул. Краснослободская;

— вул. Ак. Воробйова.

Зазначається, що залежно від погодних умов план робіт може бути змінений.

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