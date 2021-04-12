У курортному селищі Затока Одеської області зафіксували скидання нечистот у Дністровський лиман

Про це повідомляють місцеві жителі в телеграм канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

«У Затоці-екологічна катастрофа", - йдеться в повідомленні.

Очевидці стверджують, що сьогодні вночі 12 квітня з очисних споруд скинули каналізацію прямо в лиман.

На кадрах демонструється весь берег в нечистотах.

"Куди дивляться екологи? Ось там очисні, тече все звідти", - розповідає на відео чоловік.

Раніше ми повідомляли, поблизу Одеси піднявся смерч.

Природне явище було помічено в морі біля міста Южне, що недалеко від Одеси в п'ятницю, 9 квітня.

Очевидці встигли схопити телефони і зафіксувати смерч на камеру.

На кадрах видний, що стихія - далеко від суш. Завдяки цьому, люди, ймовірно, непострадали. Ск час тривати це природне явище – не повідомляється.

Також ми писали, що землетрус, який стався в горах Румунії, поширився на Одеську область.

За інформацією Головного центру спеціального контролю, 9 квітня о 21: 36 на території Румунії (район гір Вранча) зареєстровано землетрус магнітудою 4,6, який поширився на територію Одеської області, Ренійський, Болградський та Ізмаїльський райони) без негативних наслідків (не відчувався на поверхні людиною)", - йдеться в повідомленні ДСНС .

На щастя, природну стихію жителі України не відчули, у прес-службі уточнили, що звернень від громадян до ДСНС не надходило.

Нагадаємо, що в Одесі 12 квітня відразу в чотирьох районах буде важко проїхати: список вулиць

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