У 13 дітей з однієї сім'ї були доставлені в лікарню в коронавірусною інфекцією
Так, в дитячому будинку сімейного типу, який розташований в селі Фонтанка під Одесою було виявлено медиками вогнище зараження. Про це на дистанційному засіданні оперативного штабу повідомила голова міськздраву Олена Якименко, передає Politeka.net, з посиланням на місцеві ЗМІ.
За словами чиновниці, наприкінці тижня опікуни звернулися до сімейного лікаря зі скаргами на погане самопочуття сімох вихованців. А через день у шести дітей з'явилися симптоми ковіда.
Дітям провели тест на коронавірус, який підтвердив діагноз, всіх їх госпіталізували в дитячу міську лікарню № 3.
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Про стан дітей влада Одеси на даний момент нічого не повідомляє.
Раніше ми повідомляли, в Одесі все більше молодшокласників переходять на онлайн навчання, а також закриваються дитсадівські групи.
Якщо тиждень тому на дистанційку перейшли 254 молодших класів, то тепер їх вже 343. Про це в ході засідання оперативного штабу розповіла директор міського департаменту освіти Олена Буйневич.
За словами чиновниці, 56 дітей перейшли на домашнє навчання через коронавірус та інші ГРВІ, а решту молодшокласників перевели на удаленку за бажанням батьків.
Повністю закриті і навчаються дистанційно вісім міських шкіл, такі як № 13, 24, 30, 18, 20, 60, 57 і 39.
У дитячих садках Одеси на карантин закрили 51 групу. Повністю не працює один садок - №1.
Нагадаємо, що одессити, наплювавши на локдаун, влаштували пікніки на пляжах, відео: "шашлики-це святе"
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