У 13 дітей з однієї сім'ї були доставлені в лікарню в коронавірусною інфекцією

Так, в дитячому будинку сімейного типу, який розташований в селі Фонтанка під Одесою було виявлено медиками вогнище зараження. Про це на дистанційному засіданні оперативного штабу повідомила голова міськздраву Олена Якименко, передає Politeka.net, з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами чиновниці, наприкінці тижня опікуни звернулися до сімейного лікаря зі скаргами на погане самопочуття сімох вихованців. А через день у шести дітей з'явилися симптоми ковіда.

Дітям провели тест на коронавірус, який підтвердив діагноз, всіх їх госпіталізували в дитячу міську лікарню № 3.

Про стан дітей влада Одеси на даний момент нічого не повідомляє.

Раніше ми повідомляли, в Одесі все більше молодшокласників переходять на онлайн навчання, а також закриваються дитсадівські групи.

Якщо тиждень тому на дистанційку перейшли 254 молодших класів, то тепер їх вже 343. Про це в ході засідання оперативного штабу розповіла директор міського департаменту освіти Олена Буйневич.

За словами чиновниці, 56 дітей перейшли на домашнє навчання через коронавірус та інші ГРВІ, а решту молодшокласників перевели на удаленку за бажанням батьків.

Повністю закриті і навчаються дистанційно вісім міських шкіл, такі як № 13, 24, 30, 18, 20, 60, 57 і 39.

У дитячих садках Одеси на карантин закрили 51 групу. Повністю не працює один садок - №1.

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