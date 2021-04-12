У багатьох школах Одеси відчувається гостра нестача місць для бажаючих вчитися першокласників

Зокрема, навчальні заклади Суворовського та Київського районів перевантажені і не можуть прийняти всіх першокласників, заявляє глава департаменту освіти Олена Буйневич, пише сайт "Перший міський".

Чиновниця пояснила, що за останні три роки кількість дітей з передмість зросла в два рази.

"Першокласників, які фактично проживають в передмісті а хочуть вчиться в одеських школах на даний момент більше 16 тисяч", - повідомляє Буйневич.

Глава департаменту пов'язує брак місць у школах з активною забудовою а також тим, що багато батьків купують «липові» документи про реєстрацію в місті.

"Цього року ми посилили вимоги прийому до школи. Директори змушені відмовляти дітям, які не зареєстровані та не мають право першочергового вступу. Тому, на жаль, у нас поширюється практика "липових довідок « - у нас велика кількість» липових" договорів оренди. Ми готуємо звернення в поліцію. Але є зворотна сторона медалі-йти дітям-нікуди, - каже Буйневич.

Зараз департамент вирішує питання, де навчатимуться школярі даної категорії.

Щоб вирішити проблему, чиновники домовилися провести зустріч з головами громад Одеського району. Так, питання стосується Фонтанської, Таїровської, Авангардівської та Усатівської громад.

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