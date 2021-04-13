Ситуація як і раніше важка

В Одеській області ситуація з ковід залишається важкою, за останню добу захворіли майже вдвічі більше, ніж днем раніше

За даними РНБО за минулу добу в Одеському регіоні лабораторно підтверджено 795 нових випадків зараження Covid-19. Це майже вдвічі більше, ніж 11 квітня-тоді було 443 випадки, передає Politeka.net

Загальна кількість інфікованих становить 121 тисяча 662 людини.

Померли за добу від вірусу і супутніх захворювань 19 пацієнтів, всього за час пандемії – 2112.

Одужали 87362, на даний момент хворіють 32188 жителів.

Варто відзначити, що за кількістю хворих Одещина займає 4-е місце в Україні, а за кількістю одужали — тільки 6-е.

По всій видимості, число тих, хто перехворів коронавірусом, з кожним днем буде збільшуватися.

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Траурний кортеж, що складається з семи машин швидкої допомоги, проїхав вулицями міста.

"Бережіть медиків... Вони рятують нас зараз, все частіше згораючи самі. Буквально на кілька хвилин зібралися біля лікарняного храму карети швидкої допомоги, щоб віддати останню шану своїй колезі. Світла пам'ять Богдані Миронівні Гордієнко», - написала депутат Тіна Шишканова.

Жінка-медик померла 7 квітня від Covid-19. Їй було всього 48 років.

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