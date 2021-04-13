У центрі Одеси біля Оперного театру знову орудували вандали
В результаті діянь невідомих особин перестав працювати Великий фонтан на Театральній площі. Про це повідомили на офіційному сайті Одеси, у вівторок, 13 квітня, передає Politeka.net
Справа в тому, що вандали пошкодили трубопровід, що веде до форсунки нижньої чаші фонтану.
Комунальники приступили до ремонту, однак, коли відновлять роботу фонтану - не відомо.
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Вони повідомили, що роботи ускладнюються тим, що трубопровід втоплений в міцний бетон, який необхідно розкрити для заміни труби. Як тільки фахівці завершать ці роботи, стануть відомі терміни відновлення форсунки і запуску фонтану.
Варто сказати, що розконсервація після зими і запуск фонтанів в Одесі почалися тільки два тижні тому.
Так, 1 квітня запустили дев'ять фонтанів у центральній частині міста.
В Одесі з кожним днем вандали все більше і більше завдають шкоди місту.
Нещодавно ми повідомляли, що хулігани пошкодили декоративні ліхтарі, які висвітлювали нову набережну недалеко від 15-ї станції Великого Фонтану.
Були знищені близько 10 ліхтарів на одній з ділянок огорожі.
На деяких світильниках розбили скло, а інші і зовсім відірвали з проводами. Всі зруйновані ліхтарі знаходяться поруч один з одним, що явно свідчить про втручання людини.
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