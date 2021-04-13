Літні люди їй повірили

В Одесі спіймали хитру шахрайку, яка виманила велику суму грошей у літньої сімейної пари, яка проживає в Київській області

Аферистку затримали поліцейські на орендованій квартирі в Одесі, Детальніше про це повідомили на сайті столичної поліції, передає Politeka.net

Так, в селі Пустовіти Обухівського району жінка ромської зовнішності зайшла у двір літнього подружжя і видала себе за співробітницю Пенсійного фонду.

Вона розповіла людям похилого віку, що найближчим часом теперішні купюри вийдуть із законного обороту і запевнила, що має повноваження обміняти «старі» гроші на іноземну валюту.

Пенсіонерка повірила аферистці і принесла для «обміну» всі свої заощадження.

Після цього шахрайка сіла в таксі і покотила в Одеську область.

Поліцейські відстежили її шлях пересування і затримали в орендованій квартирі в Одесі. У зловмисниці вилучено понад 100 тис.грн. та іноземну валюту.

У поліції зазначили, що вже повернули потерпілій пенсіонерці всі вкрадені гроші.

Подібні злочини в Одесі не рідкість.

Минулого тижня стало зрозуміло, що двоє чоловіків під виглядом соціальних працівників зайшли в квартиру пенсіонера, а потім пограбували його.

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