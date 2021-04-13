У середу, 14 квітня, погода в Одесі погіршитися, синоптики повідомляють про дощ і похолодання
Як передає Politeka.net, з новим прогнозом погоди жителів ознайомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
В Одесі очікується похмура погода, вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Ранок буде без опадів, Вдень піде дощ, який посилиться до вечора.
Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 5-7 °С тепла, вдень 9-11 °С тепла.
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По Одеській області метеорологи прогнозують хмарність з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 9-14 метрів в секунду.
Температура вночі 4-9 °С тепла, вдень 9-14 °С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси біля Оперного театру знову орудували вандали.
В результаті діянь невідомих особин перестав працювати Великий фонтан на Театральній площі.
Справа в тому, що вандали пошкодили трубопровід, що веде до форсунки нижньої чаші фонтану.
Комунальники приступили до ремонту, однак, коли відновлять роботу фонтану-не відомо.
Нагадаємо, що землетрус з Румунії торкнувся Одещини: "поширився на ..."
Також Politeka повідомляла, знайдено причину сплеску коронавірусу на Одещині