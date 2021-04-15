Сьогодні в четвер, 15 Квітня можна забути про тепло і ясну погоду в Одесі, незважаючи на те, що на календарі вже середина весни
Нерадісним прогнозом на четвер, 15 квітня поділилися в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net
У цей день Одеса опинилася в епіцентрі циклону Ксандер, який прийшов з південного заходу, і пробуде до кінця цього тижня.
За прогнозами синоптиків, дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він досяг найбільшої сили, у другій половині дня ослабне, а ближче до вечора закінчиться.
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Вранці місто огорне туман.
У денний час термометри покажуть в Одесі 10-12°С тепла, а по області – до 9-14°С тепла. До вечора в регіоні похолодає, але незначно – до 3-8°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси біля Оперного театру знову орудували вандали.
В результаті діянь невідомих особин перестав працювати Великий фонтан на Театральній площі.
Справа в тому, що вандали пошкодили трубопровід, що веде до форсунки нижньої чаші фонтану.
Комунальники приступили до ремонту, однак, коли відновлять роботу фонтану-не відомо.
Нагадаємо, що ррізке погіршення погоди в Одесі: синоптики попередили, коли чекати дощі та похолодання
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