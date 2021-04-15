Про тепло і сонце сьогодні можна забути

Сьогодні в четвер, 15 Квітня можна забути про тепло і ясну погоду в Одесі, незважаючи на те, що на календарі вже середина весни

Нерадісним прогнозом на четвер, 15 квітня поділилися в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

У цей день Одеса опинилася в епіцентрі циклону Ксандер, який прийшов з південного заходу, і пробуде до кінця цього тижня.

За прогнозами синоптиків, дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він досяг найбільшої сили, у другій половині дня ослабне, а ближче до вечора закінчиться.

Вранці місто огорне туман.

У денний час термометри покажуть в Одесі 10-12°С тепла, а по області – до 9-14°С тепла. До вечора в регіоні похолодає, але незначно – до 3-8°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Раніше ми повідомляли, в центрі Одеси біля Оперного театру знову орудували вандали.

В результаті діянь невідомих особин перестав працювати Великий фонтан на Театральній площі.

Справа в тому, що вандали пошкодили трубопровід, що веде до форсунки нижньої чаші фонтану.

Комунальники приступили до ремонту, однак, коли відновлять роботу фонтану-не відомо.

Нагадаємо, що ррізке погіршення погоди в Одесі: синоптики попередили, коли чекати дощі та похолодання