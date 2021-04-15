Постраждалі від локдауну одесити зможуть отримати фінансову допомогу
На компенсацію в розмірі 8 тисяч гривень можуть розраховувати фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники. Допомогу отримають люди з регіонів, які опинилися в "червоній" зоні карантину. Про це після засідання уряду заявив сам прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише видання
Глава Кабміну запевняє, що ФОПи і наймані співробітники з "червоних зон" карантину можуть надіслати заявку на виплату 8 000 грн вже з 19 квітня. Інших зон карантину це не стосується.
Заявку можна відправити через портал, а також через державний додаток "Дія" протягом 30 днів з дня введення на території додаткових заходів карантину. Виплачувати будуть в такі ж терміни, як і в період зимового локдауну.
Екс-чоловік Ані Лорак після примирення показав сімейну ідилію, возиться з дочкою і новим малюком: "Це моя..."
Друг Ані Лорак в деталях показав хороми Кіркорова зсередини, давши волю емоціям: "Це ж скільки треба..."
Ірину Білик після всіх маніпуляцій із зовнішністю насилу впізнали на сцені: "Що з її обличчям?"
Учасниця-красуня, яку вигнали з "Холостяка", жорстко проїхалася по Заливако: "Міша хороший хлопець, але..."
Щаслива Осадча засвітила "вагітний" животик поруч з Винником і Кароль: "Як вам личить..."
В заяві потрібно вказати:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- дату народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;
- адреса реєстрації місця проживання заявника;
- номер банківського рахунку заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.
Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму виплат. Однак цього поки не сталося.
Нагадаємо, що різке погіршення погоди в Одесі: синоптики попередили, коли чекати дощі і похолодання
Також Politeka повідомляла, в Одесі чоловік з ножем і дитячими трусиками хотів вкрасти дитину: з'явилося фото підозрюваного