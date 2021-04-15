Постраждалі від локдауну одесити зможуть отримати фінансову допомогу

На компенсацію в розмірі 8 тисяч гривень можуть розраховувати фізичні особи-підприємці (ФОПи), а також наймані працівники. Допомогу отримають люди з регіонів, які опинилися в "червоній" зоні карантину. Про це після засідання уряду заявив сам прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише видання Букви .

Глава Кабміну запевняє, що ФОПи і наймані співробітники з "червоних зон" карантину можуть надіслати заявку на виплату 8 000 грн вже з 19 квітня. Інших зон карантину це не стосується.

Заявку можна відправити через портал, а також через державний додаток "Дія" протягом 30 днів з дня введення на території додаткових заходів карантину. Виплачувати будуть в такі ж терміни, як і в період зимового локдауну.

В заяві потрібно вказати:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;

адреса реєстрації місця проживання заявника;

номер банківського рахунку заявника для виплати допомоги - за стандартом IBAN.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що центральна влада подвоїть цю суму виплат. Однак цього поки не сталося.

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