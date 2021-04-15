Одеситам можна буде забути про ясну і теплу погоду на Великдень і Травневі свята

Цього року найголовніше православне свято припаде на 2 травня і відповідно співпаде з травневими святами.

Однак жителям, по всій видимості, доведеться відмовитися від пікніків і прогулянок на природі, так як на початку травня метеорологи прогнозують місяць затяжних дощів, аж до 12 травня.

Крім дощів, в цьому році традиційної травневої спеки чекати не варто.

Повітря прогріється всього до + 14 градусів тепла вдень і +9-10 вночі.

Раніше ми писали про те, що 16-17 квітня одеситам варто підготуватися до останнього в цьому місяці серйозного сплеску на сонці. У цей день Одесу накриють магнітні бурі.

Через геомагнітних коливань у метеозалежних і літніх людей можуть виникати головні болі, слабкість і втома, а також порушення сну, дратівливість, скачки артеріального тиску, падіння працездатності, загострення хронічних захворювань і апатія.

Для того, щоб мінімізувати наслідки магнітних коливань необхідно зменшити психоемоційні та фізичні навантаження. Варто також добре виспатися, а виснажливі тренування краще замінити прогулянкою на свіжому повітрі. Не варто вживати в ці дні каву, алкоголь, підбадьорливі напої і важку їжу. По можливості обмежити куріння.

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