В Одесі спостерігається рекордне подорожчання продуктів харчування
Про це передає Politeka.net, з посиланням на державну службу статистики України.
Зокрема, найбільше подорожчали овочі. У порівнянні з груднем 2020 року ціни на цибулю, моркву і картоплю зросли на 20-30%, на буряк — відразу на 40%. Варто відзначити, що овочі дорожчають щозими.
Також в Одеській області значно подорожчали хліб (+18%), цукор (+16%), макарони (+14%), рис і борошно (+11%).
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Звернемо увагу, що на відміну від решти країни, мало змінилися ціни на свинину і птицю (+4-5%).
Подорожчання продуктів пов'язують із зростанням цін на газ і бензин, а також низьким торішнім урожаєм в Україні і в світі. Також на зростання цін вплинуло підвищення заробітної плати.
Зазначимо, що за даними Української Асоціації постачальників торговельних мереж, з 2018 року більшість продуктів в Україні коштують дорожче, ніж у Польщі, а зараз ціни в наших магазинах наближаються до цін в німецьких супермаркетах економ-класу.
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