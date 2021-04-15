Відомо, які продукти найбільше зросли в ціні

В Одесі спостерігається рекордне подорожчання продуктів харчування

Про це передає Politeka.net, з посиланням на державну службу статистики України.

Зокрема, найбільше подорожчали овочі. У порівнянні з груднем 2020 року ціни на цибулю, моркву і картоплю зросли на 20-30%, на буряк — відразу на 40%. Варто відзначити, що овочі дорожчають щозими.

Також в Одеській області значно подорожчали хліб (+18%), цукор (+16%), макарони (+14%), рис і борошно (+11%).

Звернемо увагу, що на відміну від решти країни, мало змінилися ціни на свинину і птицю (+4-5%).

Подорожчання продуктів пов'язують із зростанням цін на газ і бензин, а також низьким торішнім урожаєм в Україні і в світі. Також на зростання цін вплинуло підвищення заробітної плати.

Зазначимо, що за даними Української Асоціації постачальників торговельних мереж, з 2018 року більшість продуктів в Україні коштують дорожче, ніж у Польщі, а зараз ціни в наших магазинах наближаються до цін в німецьких супермаркетах економ-класу.

Раніше ми повідомляли, погода на Великдень і Травневі прадзники розчарує.

Так, в цьому році найголовніше православне свято припаде на 2 травня і відповідно співпаде з травневими святами.

Однак жителям, по всій видимості, доведеться відмовитися від пікніків і прогулянок на природі, так як на початку травня метеорологи прогнозують місяць затяжних дощів, аж до 12 травня.

Крім дощів, в цьому році традиційної травневої спеки чекати не варто.

Повітря прогріється всього до + 14 градусів тепла вдень і +9-10 вночі.

Нагадаємо, що екологічна катастрофа в Затоці: у мережі показали, що скинули у воду

Також Politeka повідомляла, НП в самому центрі Одеси: фасад ледь не впав на голови перехожих, відео