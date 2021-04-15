В Одеській багатоповерхівці чоловік влаштував велику чистку в квартирі прямо через вікно

Досить дивний інцидент був помічений вчора на селищі Котовського. Про це повідомили очевидці в телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити, як чоловік викидав з вікна одяг, посуд, техніку, дрібні меблі та інше.

При чому всі речі летіли на землю ряядом з парадною.

Чому він це зробив, не повідомляється, проте можна припустити, що таким чином він намагався позбутися старих спогадів і почати жити з чистого аркуша.

"Весняне загострення на📍 Добровольського 99, там мужик вирішив викинути всю квартиру з вікна 5 поверху🥴», - повідомляють в телеграм-каналі.

До цього ми повідомляли, що в Одесі на Черемушках люди вийшли з під'їзду будинку і натрапили на труп людини.

Тіло без будь-яких ознак життя лежало прямо біля парадної на вулиці Варненській, будинок 16/2, вдень у четвер, 15 квітня.

На місці працювала слідчо-оперативна група, якій належить з'ясувати особу загиблого, а також за яких обставин настала смерть. Копи опитували свідків.

Також Politeka повідомляла, НП в самому центрі Одеси: фасад ледь не впав на голови перехожих, відео