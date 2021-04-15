В Одеській багатоповерхівці чоловік влаштував велику чистку в квартирі прямо через вікно
Досить дивний інцидент був помічений вчора на селищі Котовського. Про це повідомили очевидці в телеграм-канал «Одеса-Інфо», передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах можна побачити, як чоловік викидав з вікна одяг, посуд, техніку, дрібні меблі та інше.
При чому всі речі летіли на землю ряядом з парадною.
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Чому він це зробив, не повідомляється, проте можна припустити, що таким чином він намагався позбутися старих спогадів і почати жити з чистого аркуша.
"Весняне загострення на📍 Добровольського 99, там мужик вирішив викинути всю квартиру з вікна 5 поверху🥴», - повідомляють в телеграм-каналі.
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