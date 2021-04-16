В Одеській області знову різко зросла кількість інфікований ковидом за добу, Регіон потрапив до п'ятірки антилідерів

Станом на 16 квітня в Одеській області зареєстрували 1315 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою, днем раніше ця цифра становила 881, ще раніше 795. Дані оприлюднили на сайті РНБО.

Тепер Одещина опинилася на 4-му місці за кількістю інфікованих коронавірусом за добу.

Померли за добу в Одеській області 33 людини. Всього з початку пандемії в регіоні були зафіксовані 124 тисячі 764 випадки-19, а загинули 2221 людина.

У той же час 373 пацієнтів вважаються офіційно видужали.

Зазначимо, що на першому місці за кількістю заражених за останню добу – Київ. На другому Львівська область, на третьому – Харківська область. Одеська область на четвертому місці.

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За останній тиждень інфекцію ковід підхопили 41 співробітник.

З зв'язку зі спалахом у четвер, 15 квітня до будівлі міськради на Думській площі прибули дезінфектори, які проводили санітарну обробку приміщень.

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