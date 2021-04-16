На цей заклад постійно скаржилися

У центрі Одеси непізнані люди влаштували погром у питному закладі

Відповідне відео оприлюднив телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Заклад знаходиться за адресою Олександрівський проспект, 36.

У публікації наголошується, що на цю наливайку постійно надходили скарги.

Не дочекавшись реакції від поліції або влади активісти вирішили розібратися з нею своїми силами.

На кадрах видно, як люди в балаклавах прийшли в заклад, викинули всі запаси спиртного з холодильників і побили всіх, хто знаходився всередині.

У той же час в поліції поки ніяк не відреагували на погром.

Раніше ми повідомляли, в Одесі сталася чергова наруга над пам'ятним знаком українським військовим.

Так, рано вранці невідомі особини облили червоною фарбою пам'ятник загиблим бійцям в зоні АТО і ООС, який встановлений біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка.

Зловмисників не спіймали, проте відомо, що це не перша спроба вандалів глумитися над пам'ятним знаком героям АТО.

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