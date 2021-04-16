Служба безпеки України проведе антитерористичне тренування в Одесі та передмісті

Навчання проходитимуть три дні з 20-23 квітня в умовах максимально наближених до реальних. Їх проведуть у Суворовському районі міста та на території села Усатове. Про це повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області, передає Politeka.net

Їх мета-опрацювання алгоритму протидії диверсійним групам, перевірка рівня контрзахисту потенційно вразливих об'єктів, а також здійснення комплексу інших заходів, спрямованих на поліпшення міжвідомчої взаємодії.

У відомстві попередили всіх жителів, що під час масштабної підготовки за окремими напрямками можливий тимчасовий спецрежим, включаючи обмеження або заборону руху і пішоходів, перевірку документів посвідчення особи, перегляд особистих речей і транспортних засобів і т. д.

В СБУ просять одеситів і гостей регіону з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і правильно реагувати на правові вимоги співробітників правоохоронних органів.

Раніше ми повідомляли, в Одесі сталася чергова наруга над пам'ятним знаком українським військовим.

Так, рано вранці невідомі особини облили червоною фарбою пам'ятник загиблим бійцям в зоні АТО і ООС, який встановлений біля будівлі ОДА на проспекті Шевченка.

Зловмисників не спіймали, проте відомо, що це не перша спроба вандалів глумитися над пам'ятним знаком героям АТО.

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