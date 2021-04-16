В Одеській області почалися військові навчання з важкою технікою з охорони державного кордону
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"Прикордонники комендатури швидкого реагування Білгород-Дністровського загону відпрацьовують злагодженість дій з охорони державного кордону і готові діяти рішуче", - йдеться в повідомленні.
Також в ході навчань прикордонники звернуть особливу увагу на питання прикриття узбережжя моря і лиману, недопущення провокацій на кордоні.
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У Державній прикордонній службі України запевнили, що ситуація на українсько-молдавському кордоні і в прикордонні залишається контрольованою і стабільною.
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Навчання проходитимуть три дні з 20-23 квітня в умовах максимально наближених до реальних. Їх проведуть у Суворовському районі міста та на території села Усатове.
Їх мета-опрацювання алгоритму протидії диверсійним групам, перевірка рівня контрзахисту потенційно вразливих об'єктів, а також здійснення комплексу інших заходів, спрямованих на поліпшення міжвідомчої взаємодії.
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