На Великдень та травневі свята на території Одеси та області буде введено особливий карантинний режим

Про це попередив міністр охорони здоров'я Максим Степанов ефірі телеканалу "Україна 24". Також він розповів подробиці.

Незважаючи на поліпшення динаміки щодо захворюваності коронавірусом у травні під час православного Великодня та інших свят діятиме особливий режим карантину.

Степанов переконаний, що цей режим допоможе обмежити контакти між людьми і запобіжить велике скупчення народу.

Глава МОЗ нагадав, що українців вражають Британський і Південноафриканський штами коронавірусу, які дуже агресивні і викликають важкі симптоми. У зв'язку з цим відомство не збирається посилювати заходи на період травневих свят, але посилить контроль за дотриманням вже діючих.

"Важливо, щоб виконувалися ті обмеження, які є. Звичайно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян, щоб вже почали робити, обмежували контакти по можливості, великі скупчення людей", — заявив Степанов.

За словами глави МОЗ, Україна виходить на пік третьої хвилі коронавірусу і в деяких регіонах хвороба вже пішла на спад.

"Вийшли з" червоної " зони-Івано-Франківська та Закарпатська. У Києві бачимо позитивну динаміку. Щоб вона тривала, і щоб ми 30 Квітня пом'якшили там карантин, все залежить від усіх нас, без перебільшення", - зазначив Степанов.

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Станом на 16 квітня в Одеській області зареєстрували 1315 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою, днем раніше ця цифра становила 881, ще раніше 795.

Тепер Одещина опинилася на 4-му місці за кількістю інфікованих коронавірусом за добу.

Померли за добу в Одеській області 33 людини. Всього з початку пандемії в регіоні були зафіксовані 124 тисячі 764 випадки ковід-19, а загинули 2221 людина.

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