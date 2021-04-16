На Одеській залізниці чиновники щомісяця привласнювали по 1,5 млн гривень на продажу квитків

Таку інформацію оприлюднили у прес-центрі СБУ, передавати Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

За даними відомства, організував схему один з чиновників служби приміських пасажирських перевезень регіональної філії «Укрзалізниці». Він налагодив масштабну схему нелегального продажу підлеглими квитків. Втім, готівку учасники схеми привласнювали, а не вносили в залізничні каси.

Було встановлено, що обманним шляхом зловмисники щодня привласнювали близько 50 тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження правоохоронці затримали "на гарячому" організаторів оборудки.

В ході обшуків у них вилучили 200 тис. гривень 3 тис. доларів, службову документацію, а також комп'ютерну техніку і мобільні термінали.

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Про це попередив міністр охорони здоров'я Максим Степанов ефірі українського телеканалу

Незважаючи на поліпшення динаміки по захворюваності коронавірусом, в травні під час православного Великодня та інших свят діятиме особливий режим карантину.

Степанов переконаний, що цей режим допоможе обмежити контакти між людьми і запобіжить велике скупчення народу.

Глава МОЗ нагадав, що українців вражають Британський і Південноафриканський штами коронавірусу, які дуже агресивні і викликають важкі симптоми. У зв'язку з цим відомство не збирається посилювати заходи на період травневих свят, але посилить контроль за дотриманням вже діючих.

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