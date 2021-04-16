У п'ятницю, 16 квітня на вулицях Одеси помічено багато військової техніки

Про це повідомляють очевидці в Telegram-канал "Х. Одеса" і публікують фотографії, передає Politeka.net

​Блокпости з військовими та автоматами помічені на вулиці хімічній та біля автовокзалу.

Крім того важку військову техніку бачили очевидці в районі залізничного вокзалу.

Також з'явилося пояснення того, звідки взялася військова техніка на вулицях міста.

Справа в тому, що в п'ятницю, 16 квітня, в Одесі проходять спільні навчання Нацгвардії, поліції та Збройних сил з протидії зовнішній агресії.

Навчання триватимуть до 16.45.



Раніше ми повідомляли, на 20 -23 квітня в Одесі та передмісті заплановані масштабні антитерористичні навчання, які будуть максимально наближені до реальних умов.

Під час підготовки за окремими напрямками можливий тимчасовий спецрежим, включаючи обмеження або заборону руху і пішоходів, перевірку документів посвідчення особи, перегляд особистих речей і транспортних засобів і т. д.

Одеситів і гостей регіону з розумінням просять поставитися до тимчасових незручностей і правильно реагувати на правові вимоги співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, що погода на Великдень і Травневі засмутить одеситів: доведеться відмовитися від пікніків

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