В Одесу намагалися незаконно ввести тягач від американського танка, вартістю понад мільйон гривень

Незаконну спробу ввезення тягача армії США, призначеного для транспортування танків M1 Abrams припинили одеські митники. Про це проінформувала прес-служба Державної митної служби України.

Зокрема, на митний пост «Одеса-вантажний» була подана декларація на ввезення вживаного сідельного тягача американського виробництва нібито цивільного призначення.

Однак швидко з'ясувалося, що вантажівка відноситься до класу: «системи для перевезення важкого обладнання».

"Недостовірне декларування тягача військового призначення призвело до порушення митних правил, передбаченого ст.472 МК України», - йдеться в повідомленні.

У результаті тягач, вартістю 1,2 млн гривень вилучили митники.

Раніше ми писали в п'ятницю, 16 квітня на вулицях Одеси було помічено багато військової техніки і озброєних автоматами людей.

За словами очевидців, військові в уніформі помічені на вулиці хімічній і біля автовокзалу.

Крім того, важку військову техніку бачили в районі залізничного вокзалу.

Як з'ясувалося, в Одесі проходили спільні навчання Нацгвардії, поліції і військових



Одеситів просили з розумінням поставитися до озброєних людей на вулицях.

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