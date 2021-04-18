В Одесі пішохід потрапив під колеса вантажного автомобіля і загинув

Смертельна ДТП сталася в ніч на 18 квітня на вулиці Хутірській. Про це спочатку повідомили очевидці в телеграм-канал "Одеса-Інфо", передає Politeka.net

Пізніше інформацію підтвердили в прес-службі місцевої поліції.

Як розповіли правоохоронці, 61-річний водій вантажного тягача збив чоловіка, коли той раптово вискочив у темряві на дорогу в недозволеному для переходу місці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці аварії.

У той же час, як повідомили очевидці ДТП, постраждалому пішоходу колеса вантажівки розчавили голову.

Зараз його особу встановлюють поліцейські, однак зробити це буде вкрай складно.

"Відомості про смертельну ДТП внесли до ЄРДР за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. В рамках досудового розслідування призначено низку експертиз", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, в Одесі планують підняти проїзд у міських маршрутках до 10 гривень.

Подорожчати проїзд може вже цього літа.

Зокрема, підвищення буде пов'язане зі збільшенням кількості перевезень пасажирів у трамваях і тролейбусах і падінням обсягу перевезень на маршрутках.

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