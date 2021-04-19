В Одесу нагряне черговий циклон, який принесе рясні опади, штормовий вітер і навіть грози

Прогноз погоди на найближчі дні підготував сайт Politeka.net

За даними синоптиків, на початку нового тижня циклон принесе в Одесу зливи з грозами, потім ближче до середини тижня похмуру погоду розвіє антициклон, але ненадовго. Вже наступного дня через місто пройде активний атмосферний фронт і принесе дощі і південний штормовий вітер.

Так, у понеділок, 19 квітня одеситів очікує мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер східний, з поривами до 7-12 метрів в секунду. Температура вночі буде 2-7 °С тепла, вдень-0-15 °С зі знаком плюс.

У вівторок, 20 квітня весь день в Одесі буде хмарним. Нічний дрібний дощ до ранку посилиться. У другій половині дня він почне затихати і ближче до вечора закінчиться.

Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла. Вдень від 10 до 15 градусів тепла.

У середу, 21 квітня прогнозуються зливи. Вітер змінних напрямків, 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 °С тепла, вдень буде близько 10-15 °С вище нуля.

У четвер, 22 квітні буде сонячно. Вітер південний 5-10 метрів в секунду. Температура вночі опуститься до 4-9 °С тепла, вдень потеплішає до 13-18 °С зі знаком плюс.

У п'ятницю, 23 квітня, підніметься Південний штормовий вітер. Його пориви будуть досягати 13-16 метрів в секунду. Море буде неспокійним. Хвилі виростуть до 1 метра у висоту. На небі знову з'являться Хмари.

Синоптики обіцяють дощ з грозою. Температура вночі від 4 до 8 градусів тепла. Вдень не вище 13 градусів.

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