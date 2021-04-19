Останнім часом в Одесі активізувалися "мисливці" за дітьми

Минулого тижня ми розповіли, як 30-річний чоловік намагався викрасти маленького хлопчика, який грав у дворі будинку.

І ось на минулих вихідних стався новий випадок на селищі Таїрова. Там чоловік чіплявся до 9-річної дівчинки. Про це повідомляє місцевий сайт УСІ .

Біля Магазину на розі Левітана і Академіка Корольова Невідомий тип запропонував дівчинці 5 гривень і сказав «пішли», на що вона зреагувала і покликала маму, яка виявилася поліцейською.

Співробітниця поліції затримала можливого педофіла до приїзду патруля.

Чоловіка, який чіплявся до дівчинки, доставили в Київський райвідділ поліції для з'ясування всіх обставин події.

У виданні показали фото підозрюваного.

Крім того, в поліції підказали батькам, як попередити небезпеку, правоохоронці і психологи рекомендують встановити з дітьми слово-пароль, яке попередить батьків про загрозу.

Увечері 6 квітня на вулиці Новікова стався аналогічний випадок. Підозрілий чоловік тягнув у під'їзд 11-річну дівчинку. На щастя, зловмиснику завадила жінка, яка виходила якраз з цієї парадної і почула крики дитини про допомогу.

Можливий педофіл відпустив дівчинку і втік.

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