Смертельна ДТП з самого ранку

В Одесі рано вранці сталася ДТП із загиблими та постраждалими

У понеділок, 19 квітня близько 6 години ранку на вулиці Мельницькій зіткнулися лоб в лоб Автомобілі «Тойота» і «Шевроле».

Відповідне відео оприлюднили очевидці аварії в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

«На Мельницькій, 30 жорстка аварія, у бік центру утворився затор", - пише одеситка Галина Поліщук.

У патрульній поліції вже прокоментували інформацію про ДТП.

За даними копів, в результаті лобового зіткнення на місці загинув водій «Шевроле». Водія і пасажира " Тойоти» госпіталізували з травмами в лікарню

Причини аварії встановлюються.

На місці інциденту продовжують працювати слідчі. На Млинському утворився великий затор.

До цього ми повідомляли, вОдесі пішохід потрапив під колеса вантажного автомобіля і загинув.

Смертельна ДТП сталася в ніч на 18 квітня на вулиці Хутірській.

61-річний водій вантажного тягача збив чоловіка, коли той раптово вискочив у темряві на дорогу в недозволеному для переходу місці. Від отриманих травм потерпілий помер на місці аварії.

Як повідомили очевидці ДТП, постраждалому пішоходу колеса вантажівки розчавили голову.

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