В Одеській області безслідно зник підліток
Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Так, поліція просить допомогти в розшуку 14-річного хлопця з міста Біляївка Валентина Парпуріна, який вчора пішов з дому і про його місцезнаходження нічого не відомо.
Прикмети: зріст 130 сантиметрів, волосся, каштанове, худорлявий, очі блакитні.
У день зникнення був одягнений в зелену куртку, сині спортивні штани і зелені кросівки.
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З будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопчика прохання повідомляти за телефоном (04852) 779 43 92 або на спецлінію «102».
Раніше ми повідомляли, останнім часом в Одесі активізувалися "мисливці" за дітьми.
Минулого тижня ми розповіли, як 30-річний чоловік намагався викрасти маленького хлопчика, який грав у дворі будинку.
І ось на минулих вихідних стався новий випадок на селищі Таїрова. Там чоловік чіплявся до 9-річної дівчинки.
Біля Магазину на розі Левітана і Академіка Корольова Невідомий тип запропонував дівчинці 5 гривень і сказав «пішли», на що вона зреагувала і покликала маму, яка виявилася поліцейською.
Співробітниця поліції затримала можливого педофіла до приїзду патруля.
Увечері 6 квітня на вулиці Новікова стався аналогічний випадок.
Підозрілий чоловік тягнув у під'їзд 11-річну дівчинку. На щастя, зловмиснику завадила жінка, яка виходила якраз з цієї парадної і почула крики дитини про допомогу.
Можливий педофіл відпустив дівчинку і втік.
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