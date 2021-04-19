В Одеській області безслідно зник підліток

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Так, поліція просить допомогти в розшуку 14-річного хлопця з міста Біляївка Валентина Парпуріна, який вчора пішов з дому і про його місцезнаходження нічого не відомо.

Прикмети: зріст 130 сантиметрів, волосся, каштанове, худорлявий, очі блакитні.

У день зникнення був одягнений в зелену куртку, сині спортивні штани і зелені кросівки.

З будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопчика прохання повідомляти за телефоном (04852) 779 43 92 або на спецлінію «102».

Раніше ми повідомляли, останнім часом в Одесі активізувалися "мисливці" за дітьми.

Минулого тижня ми розповіли, як 30-річний чоловік намагався викрасти маленького хлопчика, який грав у дворі будинку.

І ось на минулих вихідних стався новий випадок на селищі Таїрова. Там чоловік чіплявся до 9-річної дівчинки.

Біля Магазину на розі Левітана і Академіка Корольова Невідомий тип запропонував дівчинці 5 гривень і сказав «пішли», на що вона зреагувала і покликала маму, яка виявилася поліцейською.

Співробітниця поліції затримала можливого педофіла до приїзду патруля.

Увечері 6 квітня на вулиці Новікова стався аналогічний випадок. Підозрілий чоловік тягнув у під'їзд 11-річну дівчинку. На щастя, зловмиснику завадила жінка, яка виходила якраз з цієї парадної і почула крики дитини про допомогу.

Можливий педофіл відпустив дівчинку і втік.

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