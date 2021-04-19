Діти сидять за партами з ознаками ГРВІ та ГРВІ-19

В Одесі все більше батьків відправляють хворих дітей на заняття в школу

Про це в понеділок, 19 квітня під час наради в Одеській міськраді повідомила глава департаменту освіти і науки Олена Буйневич, пишуть місцеві ЗМІ .

За даними чиновниці, на дистанційному навчанні продовжують знаходиться 260 класів молодшої школи, при цьому 48 з них змушені були перейти на удальонку через спалах ковіда, а решта займаються дистанційно за бажанням батьків.

Буйневич зазначила, за останній тиждень була масово відновлена стаціонарна робота 1-4 класів у школах.

"Багато батьків вже вичерпали можливість сидіти вдома і змушені повертатися на роботу", - розповіла вона.

Як зазначила чиновниця, через необхідність дорослих працювати збільшилася кількість учнів, які приходять до школи з ознаками ГРВІ та Covid-19.

«На жаль, шкільні медики неодноразово фіксували хворих дітей, сповіщали батьків, щоб вони забирали додому. Тобто вранці дітям збивають температуру і відправляють в школу. Ми закликаємо не практикувати подібні дії, так як навіть нетривале перебування хворої дитини в колективі може привести до поширення хвороби», — заявила Олена Буйневич.

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