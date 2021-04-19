В Україні в черговий раз оновити кольорові зони і стало відомо, що чекає Одеську область найближчим часом
Так, Міністерство охорони здоров'я оновило список "червоних", "помаранчевих" і "жовтих" зон за показниками захворювання на коронавірус, рівня госпіталізацій і наповненості лікарень.
Як стало відомо, в" червоній " зоні як і раніше 13 областей. Серед них: Київська, Полтавська, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Полтавська, Чернігівська, а також місто Київ.
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У цих областях жорсткі карантинні обмеження діятимуть до 25 квітня.
В Одеській області перевищено рівень госпіталізації хворих з коронавірусом – від 64 до 68,3 при нормі 60 на 100 тисяч населення. Крім того, динаміка рівня госпіталізації становить від 14,0% до 17.%.
Завантаженість ліжко-місць з киснем перевищує 70%.
У "помаранчевій" зоні знаходяться дев'ять областей: Дніпропетровська, Вінницька, Волинська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська.
Також три області знаходяться в ослабленій, "жовтій" карантин ній зоні карантину: Закарпатська, Херсонська та Івано-Франківська.
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