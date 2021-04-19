Влада має намір заборонити вантажному транспорту проїзд вулицями Одеси в години пік

Мова йде про те, щоб заборонити вантажівкам і фурам в'їзд до Одеси в години пік, а саме вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 17:00 до 20:00 на таких вулицях: проспекті Добровольського, вул.Семена Палія, Південній дорозі, Миколаївській дорозі, вул. Чорноморського Козацтва. вул.Отамана Головатого, вул. водопровідної, вул. Краснова, проспекті Небесної Сотні, вул. Преображенської, вул. Рішельєвської. вул. Пушкінській.

Пропозицію розглядатимуть на засіданні Одеської міськради 22 квітня.

Коли це запрацює-невідомо.

Якщо проект затвердять, то схеми необхідно узгодити в поліції, зробити і встановити дорожні знаки.

Раніше ми повідомляли, в Одесі планують підняти проїзд у міських маршрутках до 10 гривень.

Подорожчати проїзд може вже цього літа.

Зокрема, підвищення буде пов'язане зі збільшенням кількості перевезень пасажирів у трамваях і тролейбусах і падінням обсягу перевезень на маршрутках.

За останніми підрахунками тариф повинен становити 14-15 гривень, але, так високо його не піднімуть. Зростання очікується хоча б до 10 гривень.

Зараз перевізники ведуть переговори з міськрадою про дату підвищення тарифу. Орієнтовно, це може статися вже в червні.

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