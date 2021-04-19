В Одесі спрогнозували, коли в регіоні перестануть діяти жорсткі обмеження " червоної зони»

Про це йшлося в ході брифінгу в ОДА, який відбувся в понеділок, 19 квітня, пише видання « Пушкінська ».

За словами голови облздраву Наталії Одарій-Захар'євої, тенденція до зниження захворюваності є, але все може різко змінитися.

Чиновниця переконана, що в найближчі 10 днів сподіватися на вихід з «червоної зони» не слід, а ось на початку травня, після Великодня теоретично можуть пом'якшити обмеження.

Головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров додав, що наш регіон на сьогодні займає 4-е місце в Україні за кількістю хворих.

За його словами, вже другий тиждень в регіоні спостерігається зниження захворюваності. За останній тиждень рівень знизився на 10 відсотків, але все одно залишається високим.

Третю хвилю в Україні спровокував британський штам коронавірусної інфекції, а ось південноафриканський вид в Одеській області поки офіційно не знаходили.

"Ми зараз будемо аналізувати поточні 10 днів і очікуємо деяке зниження захворюваності. Думаю, це сприяє переходу Одеси в помаранчеву зону", - заявив Гончаров.

На тлі цих заяв Гончаров і Одарій-Захар'єва нагадали, що розслаблятися зараз категорично не можна. Носити маски, де це потрібно, і триматися подалі від натовпу повинні навіть діти. Крім того, наближаються травневі свята, під час яких людям просто необхідно продемонструвати свою «карантинну» свідомість.

Зазначимо, що станом на 19 квітня в Одеській області зареєстрували 372 нових випадки захворювання коронавірусною хворобою.

За минулу добу не зафіксували летальних випадків, в той же час 101 пацієнт вважаються офіційно видужавшим.

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