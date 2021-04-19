Стало відомо, в яких районах Одеської області питна вода поганої якості

Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію, оприлюднену в Одеському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Епідеміологи досліджували 12 проб питної води на санітарно-мікробіологічні показники і 12 проб на санітарно-хімічні показники в Одесі.

Проби були відібрані в період з 8 по 15 квітня. Всі вони відповідають вимогам.

А ось в Одеській області справи з якістю питної води йдуть набагато гірше.

Так, в ході моніторингу було відібрано 102 проби на санітарно-мікробіологічні та 80 проб на санітарно-хімічні показники.

За результатами дослідження виявилося, що стан питної води не відповідає за санітарно-мікробіологічними показниками в Кілії, Кілійському районі (м. Вилкове), Ананьївському районі (с. Гандрабури)

Крім того, з'ясувалося, що є проблеми за санітарно-хімічними показниками в Арцизі, в селі Гандрабури Ананьївського району, Сараті, а також селі Новоселівка в Саратському районі.

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У вівторок, 20 квітня весь день в Одесі буде хмарним. Нічний дрібний дощ до ранку посилиться. У другій половині дня він почне затихати і ближче до вечора закінчиться.

Температура вночі від 2 до 7 градусів тепла. Вдень від 10 до 15 градусів тепла.

У середу, 21 квітня прогнозуються зливи. Вітер змінних напрямків, 15-20 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 3 до 8 °С тепла, вдень буде близько 10-15 °С вище нуля.

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