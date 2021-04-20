Як і обіцяли синоптики

Сьогодні 20 квітня, як і обіцяли синоптики, весь день дощитиме в Одесі

Всьому виною циклон, який приніс в місто хмари, опади і потепління.

За прогнозом Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, протягом усього дня в Одесі йтиме дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати, передає Politeka.net

Максимальна температура повітря складе вдень + 13 градусів, до вечора незначно знизиться до +11+12.

Вітер обіцяють північно-західний, до 9-14 метрів в секунду.

Раніше ми повідомляли, одеситам можна буде забути про ясну і теплу погоду на Великдень і травневі свята.

Цього року найголовніше православне свято припаде на 2 травня і відповідно співпаде з травневими святами.

Однак жителям, по всій видимості, доведеться відмовитися від пікніків і прогулянок на природі, так як на початку травня метеорологи прогнозують місяць затяжних дощів, аж до 12 травня.

Крім дощів, в цьому році традиційної травневої спеки чекати не варто.

Також ми писали на Великдень і травневі свята на території Одеси та області буде введено особливий карантинний режим.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, Україна виходить на пік третьої хвилі коронавірусу і в деяких регіонах хвороба вже пішла на спад.

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