Що вони накоїли?

У Чорноморську Одеської області затримали чоловіків біля пам'ятника загиблим солдатам

Про це передає Politeka.net з посиланням на публікацію «Муніципальної варти» у Фейсбук.

Так, серед білого дня біля пам'ятника воїнам, загиблим у Великій Вітчизняній війні чоловіки вживали наркотичні речовини. Вони курили марихуану.

З помітили співробітники Чорноморської групи швидкого реагування КП» Муніципальна варта " і затримали на місці.

На місце була викликана слідчо-оперативна група і правопорушників відправили в поліцейську дільницю.

Раніше ми повідомляли, жінку, яка з минулого року перебувала в розшуку, знайшли мертвою.

Її останки виявили висячими в петлі на дереві в лісопосадці біля Алестово на трасі Одеса-Київ.

52-річна жінка перебувала в розшуку з липня минулого року. 15 липня 2020 року вона втекла з психіатричної лікарні на Академіка Воробйова, 9. Лікуючий лікар відпустив пацієнтку в магазин, але вона не повернулася. Про зникнення заявив її син.

Поліцейські підозрюють, що вона вчинила самогубство ще дев'ять місяців тому і весь цей час її труп висів на дереві.

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