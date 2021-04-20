У Чорноморську Одеської області затримали чоловіків біля пам'ятника загиблим солдатам
Про це передає Politeka.net з посиланням на публікацію «Муніципальної варти» у Фейсбук.
Так, серед білого дня біля пам'ятника воїнам, загиблим у Великій Вітчизняній війні чоловіки вживали наркотичні речовини. Вони курили марихуану.
З помітили співробітники Чорноморської групи швидкого реагування КП» Муніципальна варта " і затримали на місці.
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На місце була викликана слідчо-оперативна група і правопорушників відправили в поліцейську дільницю.
Раніше ми повідомляли, жінку, яка з минулого року перебувала в розшуку, знайшли мертвою.
Її останки виявили висячими в петлі на дереві в лісопосадці біля Алестово на трасі Одеса-Київ.
52-річна жінка перебувала в розшуку з липня минулого року. 15 липня 2020 року вона втекла з психіатричної лікарні на Академіка Воробйова, 9. Лікуючий лікар відпустив пацієнтку в магазин, але вона не повернулася. Про зникнення заявив її син.
Поліцейські підозрюють, що вона вчинила самогубство ще дев'ять місяців тому і весь цей час її труп висів на дереві.
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