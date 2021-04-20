Одеська область знову увійшла до п'ятірки антилідерів за кількістю нових заражень ковід за добу

Станом на 20 квітня в регіоні зареєстрували 691 новий випадок захворювання коронавірусною інфекцією. Про це повідомили на сайті МОЗ, передає Politeka.net

Загальна кількість заражених з початку пандемії становить 127 тисячі 519 осіб.

На жаль, не впоралися з наслідками Covid-19 і померли 17 осіб за одну добу.

Всього летальних випадків 2 262.

Одужали 89 565 жителів Одеської області, в тому числі 509 - за останню добу. На даний момент в Одеській області хворіють 35 692 людини.

На сьогоднішній день найбільша кількість нових підтверджених випадків - у Києві (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Раніше ми повідомляли, в Чорноморську Одесокій області від затяжної хвороби померла п'ятикласниця Катя Стасюк.

На сайті школи №2, в якій навчалася дівчинка, ще 14 квітня було оприлюднено повідомлення про те, що у 11-річної учениці та її матері виявлено коронавірус, і сім'я дуже потребує матеріальної допомоги. 19 квітня дівчинка померла, у неї відмовили внутрішні органи.

У прес-службі ОДА діагноз ковід заперечують.

Там повідомили, що дитина страждала ожирінням і нирковою недостатністю, а коронавірусу у нього не було. При цьому, уточнити, від чого саме померла дівчинка не змогли.

Мати померлої дівчинки досі перебуває в лікарні.

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