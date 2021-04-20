Військові з Одеської академії відпрацьовують парашутне десантування
Вражаючими кадрами
Курсанти факультету підготовки фахівців військової розвідки та спеціального призначення військової академії Одеси стрибали з парашута з вертольота.
За планом, майбутні розвідники і спецназівці повинні здійснити три стрибки за семестр, і всі вони заплановані на цьому тижні.
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Відзначається, що стрибки проводяться з вертольота Мі-8 в повному спорядженні і зі зброєю. Керує цим етапом підготовки начальник кафедри повітрянодесантної підготовки полковник Василь Бабак.
Тренування проходять на полігоні навчального закладу в селищі Гвардійське.
Раніше ми писали, в п'ятницю, суботу та неділю на вулицях Одеси було помічено багато військової техніки і озброєних автоматами людей.
Військових в уніформі зафіксували на вулиці хімічній та біля автовокзалу.
Крім того, важку військову техніку бачили в районі залізничного вокзалу.
Також ми повідомляли, на 20 -23 квітня в Одесі та передмісті заплановані масштабні антитерористичні навчання, які будуть максимально наближені до реальних умов.
Під час підготовки за окремими напрямками можливий тимчасовий спецрежим, включаючи обмеження або заборону руху і пішоходів, перевірку документів посвідчення особи, перегляд особистих речей і транспортних засобів і т. д.
Одеситів і гостей регіону з розумінням просять поставитися до тимчасових незручностей і правильно реагувати на правові вимоги співробітників правоохоронних органів.
Нагадаємо, що військових з важкою технікою стягнули на кордон в Одеській області, відео
Також Politeka повідомляла, маршрутка загорілася під час руху під Одесою: кадри НП