Військові з Одеської академії відпрацьовують парашутне десантування

Вражаючими кадрами поділилися на сторінці навчального закладу у Фейсбук, передає Politeka.net

Курсанти факультету підготовки фахівців військової розвідки та спеціального призначення військової академії Одеси стрибали з парашута з вертольота.

За планом, майбутні розвідники і спецназівці повинні здійснити три стрибки за семестр, і всі вони заплановані на цьому тижні.

Відзначається, що стрибки проводяться з вертольота Мі-8 в повному спорядженні і зі зброєю. Керує цим етапом підготовки начальник кафедри повітрянодесантної підготовки полковник Василь Бабак.

Тренування проходять на полігоні навчального закладу в селищі Гвардійське.

Раніше ми писали, в п'ятницю, суботу та неділю на вулицях Одеси було помічено багато військової техніки і озброєних автоматами людей.

Військових в уніформі зафіксували на вулиці хімічній та біля автовокзалу.

Крім того, важку військову техніку бачили в районі залізничного вокзалу.

Також ми повідомляли, на 20 -23 квітня в Одесі та передмісті заплановані масштабні антитерористичні навчання, які будуть максимально наближені до реальних умов.

Під час підготовки за окремими напрямками можливий тимчасовий спецрежим, включаючи обмеження або заборону руху і пішоходів, перевірку документів посвідчення особи, перегляд особистих речей і транспортних засобів і т. д.

Одеситів і гостей регіону з розумінням просять поставитися до тимчасових незручностей і правильно реагувати на правові вимоги співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, що військових з важкою технікою стягнули на кордон в Одеській області, відео

Також Politeka повідомляла, маршрутка загорілася під час руху під Одесою: кадри НП