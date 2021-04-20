В Одесі виникла загроза вибуху на заводі шампанських вин на Французькому бульварі

Про це повідомили в прес-службі поліції, а кадри з місця оприлюднили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути, скролльте сторінку до кінця)

Так, у вівторок, 20 квітня після обіду біля воріт винзаводу на Французькому бульварі, була виявлена підозріла паперова коробка.

Для перевірки цих відомостей на місце події терміново з'їхалися вибухотехніки, рятувальники та слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Через загрозу вибуху рух автомобілів і трамваїв перекрито по Французькому бульвару.

Судячи з кадрів, оприлюднених в мережі, на місці присутні близько 7 пожежних машин і автокран. Також багато поліції.

Подробиці будуть пізніше.

Раніше ми повідомляли, в Одесі на будмайданчику загинув 20-річний хлопець.

Трагедія сталася у вівторок 20 квітня на одному з будівництв в Малиновському районі.

За версією правоохоронців, загиблий молодий чоловік був робітником. Він потрапив під обвал грунту, коли проводив гідроізоляцію фасаду будинку. Хлопець отримав несумісні з життям травми і загинув на місці. Йому було всього 20 років.

У поліції вже порушили кримінальну справу. Розслідування проводять за ч.2 ст. 271 КК України — порушення вимог законодавства про охорону праці.

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