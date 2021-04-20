На одеському ринку скоєно напад на продавця
Про це передає Politeka.net, з посиланням у прес-службі ГУНП в Одеській області.
За версією правоохоронців, двоє молодих людей атакували співробітника ринку, вони бризнули йому в обличчя сльозогінний газ і стали відбирати сумку з грошима. Чоловік намагався дати відсіч нападникам, але безрезультатно.
Інші працівники ринку це бачили і прийшли на підмогу своєму колезі.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Дан Балан з'явився поруч із красунею-блондинкою, в Мережі розкрили деталі: "Все, Тінка у відставці?"
Дружина Монатіка розповіла про грішки в ліжку, не на жарт вразивши Астаф'єву: "Навіть не стала…"
Винника запідозрили в романі з відомою співачкою-красунею: "Явно і відкрито проявляв свій інтерес"
Холодний циклон несе зливи в Україну: якою буде погода до Вербної неділі
Розбійників злякав вигляд натовпу, і вони зникли, а потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.
Зловмисників шукали кілька тижнів і затримали їх за місцями проживання в Чорноморську і Усатово.
З'ясувалося, що нападникам по 27 років, один з них має судимість за скоєння аналогічного злочину.
Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.
Раніше ми повідомляли, пріїжджий з Харкова напав на одеситку, у якої раніше знімав квартиру.
Так, 49-річний приїжджий з Харьква вирішив пограбувати жінку, у якої раніше знімав квартиру. Для цього чоловік напросився в гості, як давній знайомий, але під час чаювання дістав ніж і зв'язав 57-річній одеситці руки скотчем.
Колишній квартирант зняв з господині квартири золоті прикраси, забрав кілька тисяч гривень, ноутбук, інші цінні речі, і пішов.
Нагадаємо, що Одещина в антилідерах, число заражених ковид знову зростає: скільки жертв і заражених за добу
Також Politeka повідомляла, погода на Великдень і Травневі засмутить одеситів: доведеться відмовитися від пікніків