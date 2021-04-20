На одеському ринку скоєно напад на продавця

Про це передає Politeka.net, з посиланням у прес-службі ГУНП в Одеській області.

За версією правоохоронців, двоє молодих людей атакували співробітника ринку, вони бризнули йому в обличчя сльозогінний газ і стали відбирати сумку з грошима. Чоловік намагався дати відсіч нападникам, але безрезультатно.

Інші працівники ринку це бачили і прийшли на підмогу своєму колезі.

Розбійників злякав вигляд натовпу, і вони зникли, а потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.

Зловмисників шукали кілька тижнів і затримали їх за місцями проживання в Чорноморську і Усатово.

З'ясувалося, що нападникам по 27 років, один з них має судимість за скоєння аналогічного злочину.

Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.

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Колишній квартирант зняв з господині квартири золоті прикраси, забрав кілька тисяч гривень, ноутбук, інші цінні речі, і пішов.

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