Тіло невідомої жінки знайдено біля автозаправної станції в Одесі
Труп був виявлений в полі біля АЗС "ОККО" на Об'їзній дорозі вдень, 20 квітня. Про це повідомляють у телеграм-каналі «х. Одеса» з посиланням на орієнтування поліції, передає Politeka.net.
Поліцейські встановлюють особу загиблої, а також обставини, за яких настала смерть.
Прикмети: на вигляд близько 55-60 років, зріст 160-165 см, середньої статури
Була одягнена в пальто типу шинель сірого кольору, бежевий светр і сині штани з написом Мото і черевики чорного кольору.
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Зовсім недавно ми писали, що в лісосмузі біля траси Одеса – Київ в районі Алтестово знайшли останки жінки, яка втекла з психіатричної лікарні на Воробйова. Її труп висів у петлі на дереві.
52-річна жінка перебувала в розшуку з липня минулого року.
Будучи пацієнткою психлікарні вона відпросилася у лікаря в магазин і пропала. Не прийшла вона і додому: син заявив про зникнення жінки в поліцію, проте досі розшуки були безуспішними.
Судячи зі знайдених останків, вона загинула незабаром після свого відходу з лікарні. Її знайшли місцеві жителі.
Поліція припускає самогубство.
Нагадаємо, що під Одесою пошуки жінки закінчилися трагедією
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