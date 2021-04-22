Нападник каже, що нічого не пам'ятає

В Одесі незнайомець до втрати свідомості побив хлопця, який чекав маршрутку

Подія трапилася днями на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.

Так, до 21-річного хлопця підійшов п'яний незнайомець і спробував зав'язати розмову. Але так як молодий чоловік говорити з ним відмовився, той розлютився і завдав удар кулаком в обличчя. Від удару одесит впав на асфальт і втратив свідомість. Потерпілого госпіталізували з черепно-мозковою травмою, він досі не приходить до тями.

Дебошира затримали. З'ясувалося, що йому 23 роки і він говорив, що був настільки п'яний, що нічого не пам'ятає і не може пояснити, навіщо спровокував конфлікт і побив незнайомого йому хлопця.

Підозрюваного відправили в СІЗО.

Раніше ми повідомляли, на одеському ринку скоєно напад на продавця.

Двоє молодих людей атакували співробітника ринку, вони бризнули йому в обличчя сльозогінний газ і стали відбирати сумку з грошима. Чоловік намагався дати відсіч нападникам, але безрезультатно.

Інші працівники ринку це бачили і прийшли на підмогу своєму колезі.

Розбійників злякав вигляд натовпу, і вони зникли, а потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.

Зловмисників шукали кілька тижнів і затримали їх за місцями проживання в Чорноморську і Усатово.

З'ясувалося, що нападникам по 27 років, один з них має судимість за скоєння аналогічного злочину.

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