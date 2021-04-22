В Одесі незнайомець до втрати свідомості побив хлопця, який чекав маршрутку
Подія трапилася днями на зупинці громадського транспорту. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.
Так, до 21-річного хлопця підійшов п'яний незнайомець і спробував зав'язати розмову. Але так як молодий чоловік говорити з ним відмовився, той розлютився і завдав удар кулаком в обличчя. Від удару одесит впав на асфальт і втратив свідомість. Потерпілого госпіталізували з черепно-мозковою травмою, він досі не приходить до тями.
Дебошира затримали. З'ясувалося, що йому 23 роки і він говорив, що був настільки п'яний, що нічого не пам'ятає і не може пояснити, навіщо спровокував конфлікт і побив незнайомого йому хлопця.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Рідкісні фото юного Винника опинилися в мережі, яким підкорювач "вовчиць" був до слави: "Боже, та ти що..."
Оля Полякова "осоромилася", вирішивши показати свій заміський особняк зсередини: "Ох і господиня..."
Могилевська нарешті показала, з ким переїхала в будинок на березі Дніпра: "Знайомтеся, це…"
Син Чапкіса показав, як змінилася його зовнішність після 20 років шлюбу з американкою: "Були ще дітьми..."
Підозрюваного відправили в СІЗО.
Раніше ми повідомляли, на одеському ринку скоєно напад на продавця.
Двоє молодих людей атакували співробітника ринку, вони бризнули йому в обличчя сльозогінний газ і стали відбирати сумку з грошима. Чоловік намагався дати відсіч нападникам, але безрезультатно.
Інші працівники ринку це бачили і прийшли на підмогу своєму колезі.
Розбійників злякав вигляд натовпу, і вони зникли, а потерпілий звернувся за допомогою в поліцію.
Зловмисників шукали кілька тижнів і затримали їх за місцями проживання в Чорноморську і Усатово.
З'ясувалося, що нападникам по 27 років, один з них має судимість за скоєння аналогічного злочину.
Нагадаємо, що дівчинка випала з вікна будинку в Одесі, кадри: "почули стукіт балконних дверей і..."
Також Politeka повідомляла, люди в балаклавах влаштували погром в Одеському закладі, відео: "Побили всіх, хто був всередині"