Викрадення сталося на очах у людей

Стало відомо, як покарали чоловіка за викрадення підлітка в Одесі

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на інформацію з судового реєстру

Минулого року серед білого 25 березня троє чоловіків насильно посадили дев'ятикласника в своїй автомобіль, перед цим вдаривши його по ребрах і поїхали. Викрадення сталося на вулиці Героїв Крут.

Очевидці події подзвонили в поліцію і незабаром автомобіль разом з жертвою і викрадачами був затриманий.

Злочинна банда так і не зізналася навіщо викрала підлітка.

Однак, як стало відомо, після викрадення у 16-річного хлопця стався нервовий розлад на тлі стресу.

У суді прокурор, а також адвокат потерпілого змогли прийти до угоди і суддя засудив ініціатора викрадення всього на 1 рік.

"Зарахувати ... в термін покарання за даним вироком термін його попереднього ув'язнення з 25.03.2020 року по 24.03.2021 року включно з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі, — повідомляється в судовому рішенні.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області судили молодого хлопця-педофіла за зґвалтування підлітка.

Так, суд вирішив засудити 23-річного жителя Одеської області, який в минулому вже мав проблеми з законом, до 12 років тюремного ув'язнення.

Злочин стався в серпні минулого року.

Тоді хлопець на пасовищі застосував до 12-річного хлопчика фізичну силу і проти його волі задовольнив свої статеві потреби.

Постраждала дитина розповіла про подію матері, а та, в свою чергу, звернулася в поліцію.

За лічені години ґвалтівника-педофіла розшукали та затримали правоохоронці.

Нагадаємо, що жінку-жебрака вивели на чисту воду в Одесі, з'явилося відео: "як тільки зміна закінчується..."

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