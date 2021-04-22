В Одесі невідомі хулігани масово знищують зупинки громадського транспорту

Про це на офіційному сайті міста повідомляє КП "Міські дороги", передає Politeka.net

Так, з початку цього року вандали розбили скло в 37 зупиночних комплексах в різних районах міста. Останній випадок зафіксували в ніч з 21 на 22 квітня на вулиці Водпровідній навпроти Стальканатного заводу. Там постраждала нова скляна зупинка, у якій розбили вщент бокове скло.

Крім того, кожен день хулігани залишають написи, ламають лавки, виламують урни разом з бетоном,

Варто сказати, що вартість одного зупинного комплексу скляного типу близько 100 тис. гривень.

У ЗМІ з'явилася інформація, що чиновники мерії закуповують комплекси без аукціону у одного і того ж підрядника, розбивши суми контрактів на частини, що виключає проведення чесного і відкритого тендеру.

Раніше ми писали, вандали розгромили зупинку біля Південного ринку. Це сталося наприкінці січня цього року.

У березні місяці комунальники виявили розбиті шибки зупинки на вулиці Святослава Ріхтера, 111.

Також ми писали, до 21-річного хлопця на зупинці підійшов п'яний незнайомець і спробував зав'язати розмову. Але так як молодий чоловік говорити з ним відмовився, той розлютився і завдав удар кулаком в обличчя. Від удару одесит впав на асфальт і втратив свідомість. Потерпілого госпіталізували з черепно-мозковою травмою, він досі не приходить до тями.

Нагадаємо, що дівчинка випала з вікна будинку в Одесі, кадри: "почули стукіт балконних дверей і..."

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