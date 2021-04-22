В Одесі невідомі хулігани масово знищують зупинки громадського транспорту
Про це на офіційному сайті міста повідомляє КП "Міські дороги", передає Politeka.net
Так, з початку цього року вандали розбили скло в 37 зупиночних комплексах в різних районах міста. Останній випадок зафіксували в ніч з 21 на 22 квітня на вулиці Водпровідній навпроти Стальканатного заводу. Там постраждала нова скляна зупинка, у якій розбили вщент бокове скло.
Крім того, кожен день хулігани залишають написи, ламають лавки, виламують урни разом з бетоном,
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Оля Полякова "осоромилася", вирішивши показати свій заміський особняк зсередини: "Ох і господиня..."
"Холостяк" Заливако влаштував в душі незвичайні ігри з найскандальнішою фавориткою: "Буде, як з Дашкою Ульяновою..."
Син Чапкіса показав, як змінилася його зовнішність після 20 років шлюбу з американкою: "Були ще дітьми..."
Олег Винник і його "таємна дружина" не впоралися з силою почуттів на публіці: "Шалене кохання"
Варто сказати, що вартість одного зупинного комплексу скляного типу близько 100 тис. гривень.
У ЗМІ з'явилася інформація, що чиновники мерії закуповують комплекси без аукціону у одного і того ж підрядника, розбивши суми контрактів на частини, що виключає проведення чесного і відкритого тендеру.
Раніше ми писали, вандали розгромили зупинку біля Південного ринку. Це сталося наприкінці січня цього року.
У березні місяці комунальники виявили розбиті шибки зупинки на вулиці Святослава Ріхтера, 111.
Також ми писали, до 21-річного хлопця на зупинці підійшов п'яний незнайомець і спробував зав'язати розмову. Але так як молодий чоловік говорити з ним відмовився, той розлютився і завдав удар кулаком в обличчя. Від удару одесит впав на асфальт і втратив свідомість. Потерпілого госпіталізували з черепно-мозковою травмою, він досі не приходить до тями.
Нагадаємо, що дівчинка випала з вікна будинку в Одесі, кадри: "почули стукіт балконних дверей і..."
Також Politeka повідомляла, люди в балаклавах влаштували погром в Одеському закладі, відео: "Побили всіх, хто був всередині"